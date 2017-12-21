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Tesla'nın Avustralya'da inşa ettiği dünyanın en büyük lityum iyon pili, 1000 kilometre uzakta arızalanan bir kömür santralinin boşluğunu doldurdu.

Avustralyalı Renew Economy sitesinin haberine göre Loy Yang kömür santralı 14 Aralık günü arızalanınca enerji üretimi 560 MW azaldı.

Akımda ansızın gerçekleşen düşüş, elektrik şebekesindeki frekansın 50 Hz'den 49,8 Hz'e düşmesine yol açtı.

Bu acil durum nedeniyle Tesla'nın Powerpack adlı sistemi devreye sokuldu.

Bölgeye 1000 kilometre uzaktan 7 MW enerji gönderen 100 MW kapasiteli Powerpack, frekansın tekrardan 50 Hz'e çıkmasını sağladı.

Mashable sitesine konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis, Hornsdale Rüzgar Çiftliği'ne bağlı bulunan Powerpack'in gerekli durumlarda 0,14 saniye içinde elektrik şebekesine 100 MW enerji sağlayabildiğini söyledi.

Tom Koutsantonis, bunun diğer elektrik santrallarına kıyasla çok hızlı olduğunu söyledi.