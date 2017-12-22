Yüzde 40 değer kaybeden Bitcoin 12 bin doların altına indi

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2017 başından beri uzun süre durdurulamayan yükselişi son bulan Bitcoin yüzde 40 değer kaybetti.

Pazar günü 19 bin 800 dolar ile rekor kırdıktan sonra hafta içinde 16 bin dolar seviyesinden işlem gören dijital para birimi, Cuma günü öğleden sonra 12 bin doların da altına indi.

Bitcoin'in değeri halen 2017 başına kıyasla yüzde 1300 daha fazla.

Dijital para biriminin son dönemde neden bu kadar keskin bir düşüş yaşadığı ise bilinmiyor.

Sadece ripple yükselmişti, o da düştü

Bitcoin ile beraber hızla yükselen diğer kripto paralarda da aynı şekilde düşüş gözlendi.

Ethereum'un son 24 saat içindeki düşüşü yüzde 25'i buldu.

Litecoin ise yüzde 27 düşerek 241 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para birimleri içinde tek yükseliş gösteren ripple olmuştu.

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Psikolojik seviyesi 1 doları aşan ripple, 1,38 dolara çıkarak rekor kırdı. Ancak rekor kırdıktan sonra bitcoindeki düşüşe paralel olarak ripple da 1 doların altına indi.

Goldman Sachs'tan kripto para masası

Dijital para birimlerinde yaşanan bu oynaklık gelecekleri için büyük bir sınav anlamına geliyor.

Oanda Şirketi'nin Asya Pasifik masasının başında olan Stephen Innes, Bloomberg'e yaptığı açıklamada yatırımcıların kripto para birimleri için doğruluk sağlaması yaptıklarını söyledi.

İsviçre bankası UBS ise yaptığı son açıklamada bitcoini 'tarihin en büyük spekülatif balonu' olarak tanımladı.

Kripto paraların güvenilirliği ve geleceği sorgulanırken yatırımlarına devam eden çok sayıda kurum da var.

Goldman Sachs, son olarak bitcoini de içerecek şekilde piyasa kurmak amacıyla kripto para ticaret masası oluşturacak.