IŞİD karşıtı koalisyon sanılandan fazla sivili öldürmüş olabilir mi?

ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarında yüzlerce sivil de hayatını kaybetti.

Ancak bağımsız kuruluşlar, saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Rakkalı Mahmud El Ahmed, koalisyon güçlerinin bombardımanında neredeyse tüm ailesinin öldüğünü anlatıyor ve "Ne birisi bizi ziyaret etti, ne de özür dilediler" diyor.

Koalisyon güçlerine göre, Suriye'nin Rakka kentinde hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivilların sayısı 800.

Ancak bağımsız bir kuruluş olan Airwars, "Saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 5900'ü buluyor" diyor.