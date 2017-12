Filipinler'de tayfun 200'den fazla can aldı

Telif hakkı Reuters

Filipinler'de tropikal tayfunun sebep olduğu toprak kayması ve sellerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Tembin isimli tayfun Cuma günü 20 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mindanao Adası'nı vurdu, en az bir dağ köyünü yok etti.

Polis tayfun nedeniyle 208 kişinin hayatını kaybettiğini, 164 kişininse kayıp olduğunu açıkladı.

Reuters'a telefonla konuşan 65 yaşındaki çiftçi Felipe Ybarsabal "Her şey çok çabuk oldu, sel suları çok hızlı yükseldi, evi doldurdu" dedi ve ailesinin daha yüksek bir noktaya kaçmak zorunda kaldığını anlattı. "Evden hiçbir şey kurtaramadık. Hiç kimse yardım edemedi, çünkü her şey çok çabuk gelişti. Her şey bir saat içinde iki-üç metre suyun altında kaldı."

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), toplamda 70 bin kişinin yerlerinden olduğunu ya da fırtınadan etkilendiğini ve yoğun yağışın kurtarma faaliyetlerini güçleştirebileceği kaydediyor.

IFRC'nin Filipinler operasyonu müdürü Patrick Elliott, "İnsanlar herşeylerini arkada bırakarak, canlarını kurtarmak için kaçtılar" dedi.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki takımada ülkesi Filipinler'de her yıl yaklaşık 20 kasırga etkili oluyor. Bunların çoğu can kaybına yol açıyor.

Yetkililer Mindanao Adası'nın genellikle az etkilenen yerlerden biri olduğunu, bu nedenle halkın güvenli bir yere sığınma uyarılarına kulak vermemiş olabileceğini kaydediyor.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraf ve görüntülerde, adanın büyük bir kısmının kahverengi çamur ile kaplandığı, sokakların da nehirlere döndüğü görülüyor.

Tayfunun yol açtığı sel sularının 103 evi sürüklemesi sonucu Dalama adlı köyün de tamamen yerle bir olduğu belirtiliyor.

Ülkeyi vuran tayfunlardan en şiddetlisi olan Haiyan, 2013 yılında binlerce kişinin ölümüne yol açmış ve ülkenin merkezindeki kentleri yok etmişti.