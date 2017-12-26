Suriye'de muhalifler savaş uçağı düşürdü, pilot öldü

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Suriye ordusu, Hama kentinin kuzeyinde bir savaş uçağının "isyancılar" tarafından düşürüldüğünü ve pilotun öldüğünü duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Terörist silahlı çeteler tarafından vurulan bir savaş uçağı düşürüldü. Pilot şehit oldu" dedi.

Daha önce de muhalif kaynaklar, Hama ve İdlib'de faaliyet gösteren Özgür İdlib Ordusu'nun, uçaksavar ateşiyle L39 tipi bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise internet sitesinde uçağın iki pilotundan birinin öldürüldüğünü bildirdi.

Başka bazı kaynaklarda da diğer pilotun gözaltına alındığı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde bölgede düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivilin öldüğü yönünde haberler yayımlanmıştı.

Aktivistler, Hama'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde sadece son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyolüyor.