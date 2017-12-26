Telif hakkı Getty Images Image caption Binlerce Perulu, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen ülkenin eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin affedilmesini protesto etti.

İnsan hakları ihlalleri ve yolsuzluk suçları nedeniyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski Peru devlet başkanı Alberto Fujimori için af çıkarılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkan binlerce protestocuya polis, biber gazı ile müdahale etti.

Protestocular, Fujimori için 'insani af' çıkaran Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye istifa çağrısı yaptı.

Pedro Pablo Kuczynski, af karşılığında iktidarda kalmasına yardım etmesi için Fujimori ile anlaşma yapmakla suçlanıyor. Kuczynski ise, 79 yaşındaki Fujimori'nin sağlık sorunları nedeniyle affedildiğini söylüyor.

Eski Peru devlet başkanı Fujimori iktidarda olduğu 1990-2000 döneminde sebep olduğu insan hakları ihlalleri ve katliamlar gerekçe gösterilerek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fujimori, ülkedeki sol örgütlere karşı uyguladığı sert uygulamalar nedeniyle tepki toplamıştı.

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Pazar günü cezaevinden çıkarılan Fujimori, düşük tansiyon ve kalp ritim bozukluğu tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Lima'da karara tepki gösteren binlerce protestocu Fujimori'nin tedavi gördüğü hastaneye yürümek istedi ancak polis müdahale etti. Bunun üzerine protestocular ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Fujimori'nin destekçileri ise, hastanenin önüne gelerek eski devlet başkanının affedilmesini kutladı.

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen bir protestocu, affın yasadışı bir şekilde çıkarıldığını, Fujimori hakkındaki sağlık raporunun sahte olduğunu öne sürdü.

Telif hakkı AFP Image caption Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori Güney Amerika'da, demokratik yollardan seçilip, daha sonra insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlu bulunan ilk lider

Kuczynski'nin kabinesindeki bakanlar Vicente Zeballos ve Alberto de Belaunde ise, af kararına tepki göstererek istifa dilekçesi verdi.

Perşembe günü Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin liderliğindeki muhafazakar Popüler Güç (FP) partisi, Perşembe günü Kuczynski'yi bir yolsuzluk skandalına karışmakla itham ederek Meclis'te soruşturma açılması için önerge vermişti.

Fujimori'nin oğlu Kenji ise duruma müdahale ederek, Meclis'te yapılacak oylama öncesi FP içindeki oyları böldü. Kuczynski de oylama sonucunda koltuğunu sağlama aldı.

Peru'daki muhalifler, Kuczynski'nin af kararının ülkeye 'ihanet' olduğunu söyledi.

Sol muhalefetten siyasetçi Veronika Mendoza, Kuczynski'yi soruşturmadan paçayı kurtarabilmek için Fujimori'nin destekçileriyle gizli anlaşma yapmakla suçladı.