2017'nin en önemli olayları

Dünya 2017'ye İstanbul'daki Reina saldırısıyla girdi. Yılbaşı gecesi gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıla ise seçimler ve bağımsızlık referandumları damgasını vurdu.

Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlaması ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Katalonya'daki bağımsızlık referandumları da akıllarda kalan olaylar arasında yer aldı.

İşte saatli maarif takviminin tasarımıyla 2 buçuk dakikada geçen yıldan akılda kalan olaylar.