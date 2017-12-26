Suudi rapçilerden kadın hakları için şarkı

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar, Haziran 2018'den itibaren ehliyet alabilecekler ancak bu karar bazılarını rahatsız etti. Suudi rap grubu "Haydut Birimi" ise bu karara karşı çıkanları eleştiren bir şarkı yaptı.

Rapçi Hasan Assiri, kadın ve erkeklerin bir araya geldiğinde çok başarılı işler yapabileceğini vurgularken, "Onlara inandığımızda Suudi kadınlar daha da büyük gelişim gösterecek" dedi.

Şarkıya rapleriyle eşlik eden Merve ise "Tüm Suudi kadınları temsilen buradayım" ifadelerini kullandı.

25 yıllık mücadele

Suudi kadınlar, 25 yıllık mücadelenin ardından Kral Salman Bir Abdülaziz el Suud'un açıkladığı kararname ile Haziran 2018'den itibaren ehliyet alabilecekler.

Birçok Suudi kadın, dünya çapında tepkiyle karşılanan bu yasağa itiraz ediyordu.

Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar, araba sürdükleri için hapis cezasına bile çarptırılmıştı.

Araba sürme hakkı için kampanya yürüten kadın hakları savunucularından Manal el-Şerif, kararın açıklanmasının ardından "Suudi Arabistan bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Yağmur bir damlayla başlar" dedi.

Suudi Arabistan'da kadınlara ehliyet izni

Suudi kadınlardan erkek vesayetine karşı kampanya