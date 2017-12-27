ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kadın, posta kutusuna bırakılan elektrik faturasına baktığında şaşkına döndü: Son ayın elektrik faturası, tam 284 milyar dolar gelmişti.

Erie şehrinde yaşayan Mary Horomanski isimli kadın, bu miktarı Kasım 2018'e kadar ödemesi gerektiğini gördüğünde, ikinci bir şok yaşadı.

Faturada bir hata olduğunu anladığında ise ilk iş, elektrik şirketini aradı.

Elektrik şirketi, gerçek tutarın 284.46 dolar olduğunu söyleyerek kadını rahatlattı.

Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski, "Şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Noel için kurduğumuz ışıklandırmalardan dolayı mı böyle oldu diye de düşündüm" dedi.

Şirketin sözcüsü Mark Durbin ise, hatanın nereden kaynaklandığını anlayamadığını söyledi. Faturada Aralık ayındaki ilk ödemenin 28,176 dolar olduğu, toplam borcun ise 284,460,000,000 dolar olduğu yazıyordu.

"Hayatımda hiç bu kadar sıfırlı bir fatura görmemiştim" diye konuşan Durbin, hatayı bildirdiği için müşterileri Horomanskiye'de minnettar olduklarını söyledi.