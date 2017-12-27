Birleşik Arap Emirlikleri: Arap dünyasına Türkiye liderlik etmemeli

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına Türkiye'nin liderlik etmemesi gerektiğini söyledi.

Gargaş, Arap devletlerinin Suudi Arabistan ve Mısır'ın önderlik ettiği 'Arap ekseni' etrafında birleşmesi gerektiğini aktardı.

BAE'li siyasetçi Twitter sayfasından yayımladığı paylaşımında, "Mezhepçi ve partizan görüşler bir alternatif olarak kabul edilmemelidir, Arap dünyası Tahran ya da Ankara tarafından yönetilmeyecek" dedi.

BAE ve Türkiye arasında son dönemde diplomatik gerginlik yaşanıyor.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarını, dışişleri bakanının paylaştığı Twitter mesajına tepki göstermek amacıyla geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine kentini savunan Osmanlı birliklerinin komutanı Ömer Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak tanımlayan bir Twitter mesajını paylaşmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zayed'i "terbiyesiz" ve "petrol şımarığı" olarak nitelendirmiş; "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" sözleriyle tepki göstermişti.