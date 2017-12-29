İran'da hükümet karşıtları sokaklara çıktı

Image caption Raşt şehrinde düzenlenen gösteriler

İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler ikinci gününde ülke geneline yayıldı.

Kuzeyde Raşt, kuzeydoğuda Meşhed, batıda Kirmanşah, İsfahan ile Hamadan'da halk sokaklara çıktı. İranlı bir yetkili Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, Meşhed kentinde 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaklaşık 50 kişinin toplandığı başkent Tahran'da da gözaltına alınanlar oldu.

Meşhed Devrim Konseyi'nin başında bulunan Hüseyin Haydari, gözaltıların nedeninin "sert sloganlar atılması" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir, 'ülkedeki bazı olayların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ancak anlaşıldığı kadarıyla arkasında başka şeylerin de olduğunu' söyledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterileri tetikleyen sebepler yükselen enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk. Talepler hükümet politikalarına yönelik öfkeye dönüştü. Gösterilerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı.

Hükümetin Suriye ve Irak'taki gelişmeler dahil, izlediği dış politika da eleştirildi.

BBC muhabirleri, İran'daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade ediyor.

Göstericilerin "Halk yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor" sloganları attığı bildiriliyor. Ülkenin güçlü din adamlarının yaşadığı Kum'da da gösteriler olduğu belirtildi.

Image caption Protestoların gerçekleştiği şehirler

Hükümetin protesto gösterilerini yasaklamasına rağmen sosyal medyada halkın sokağa çıkması için çağrılar yapılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kirmanşah'ta göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı görüldü.

Gösteriler Perşembe günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin artan fiyatları kontrol edemediği eleştirisiyle başladı. Bir haftada yumurtanın fiyatı iki kat arttı.

Hükümet karşıtı sloganların atıldığı protestolarda siyasi tutukluların serbest bırakılması ve polis şiddetine son verilmesi çağrıları da atıldı.

Meşhed'de dış politikaya yönelik öfke "Hayatım Gazze için değil, Lübnan için değil, İran içindir" sloganlarıyla dile getirildi. Göstericiler hükümetin iç politika sorunları yerine dış politikaya ağırlık verdiği eleştirisini yapıyor.

BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji'nin analizi:

Gösteriler İranlı yetkililer için de sürpriz oldu. Kendiliğinden başlayan gösteriler, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile birçok istihbarat servisinin güçlü olduğu bir ülkede bu tip hükümet karşıtı gösteriler nadir yaşanır.

Göstericiler yabancı ülkelerle ilişkileri protesto ediyor ama bunu tetikleyen ülke içindeki memnuniyetsizlik oldu. Zira giderek kötüye giden ekonomi, İran halkını vurdu.

BBC Farsça'nın yaptığı bir araştırma, son 10 yılda İranlıların ortalama yüzde 15 yoksullaştığını ortaya koydu.

Birçokları kamu bütçesinin, Suriye, Yemen ve Irak'taki çatışmalar yerine kendi hayat şartlarının iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğini düşünüyor. Bütçenin büyük bir kısmı da Şii İslam'ın dünya geneline yayılması amaçlı propaganda için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani karşıtlarının başlattığı gösteriler kısa sürede kontrolden çıkmış görünüyor, zira birçok şehirde halk sokaklara döküldü.

Telif hakkı AFP Image caption Ruhani

İran uzun süredir ağır yaptırımlar altında ekonomik sıkıntılar çekiyor.

Ülkede işsizlik bu yıl resmi rakamlara göre yüzde 12,4'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD öncülüğündeki Batılı güçlerle yapılan nükleer anlaşma sonucu ekonominin kısa sürede düzeleceğini söylüyordu.