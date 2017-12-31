Hindistan'da süperstar aktör siyasete giriyor: Görevim sistemi değiştirmek

Image caption Tamil kökenli aktör, Asya'nın en çok kazanan yıldızlarından biri

Asya'nın en fazla kazanan aktörlerinden Hint süperstar Rajinikanth, siyasete gireceğini açıkladı.

Büyük bir hayran kitlesi bulunan 67 yaşındaki yıldız kendi partisini kuracağını ve bir sonraki genel seçime katılacağını söyledi.

Genellikle Tamil sinemasında oynayan Rajinikanth, ilk olarak Tamil Nadu eyaletinde yapılacak seçimlerde yarışacağını duyurdu.

Rajinikanth, hedefinin eyaletteki 234 sandalyenin tümünü almak olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğer bu kararı vermeseydim suçluluk duygusu peşimi bırakmayacaktı.

"Bunu mevki, para veya ün için yapmıyorum, bunlara zaten sahibim."

AFP haber ajansı, açıklamanın ardından Rajinikanth hayranlarının havai fişeklerle kutlama yaptığını, dans edip sloganlar attığını yazdı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rajinikanth siyasete girişini bu konuşmasıyla duyurdu

Rajinikanth kimdir?

Tamil Nadu eyaletinde "süperstar" lakabıyla anılan Rajinikanth, 1973'te oyunculuğa başlamadan önce otobüs şoförlüğü yapıyordu.

Gerçek adı Shivaji Rao Gaekwad olan aktör 200'den fazla filmde oynadı, bunların çoğu gişe rekorları kırdı.

2016'daki Kabali filmi ülke çapında yüzbinlerce kişiyi sinemalara çekti, filmin gösterime girdiği gün şirketler çalışanlarına izin verdi, Twitter'ın Hindistan sitesi çöktü.