Fotoğraflarla: Dünyadan yılbaşı kutlamaları

Okyanusya ve Uzak Doğu Asya ülkeleri 2018'e kutlamalarla girdi.

Pek çok ülkede havai fişek gösterileri düzenlendi.

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Yazı yaşayan Avustralya'nın Melbourne kentinde kutlamalar gündüz saatlerinden başladı.

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Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de 2018'in gelişi Sky Tower kulesinden atılan havai fişeklerle kutlandı.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde gökdelenler de havai fişek gösterilerinin birer parçası oldu.

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Avustralya'nın Sydney kentinde ise havai fişek gösterilerinin adresi ünlü opera binası ve çevresiydi.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de 555 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzunbeşinci binası olan Lotte World Tower da havai fişeklerle donatıldı.

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Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chattrapathi Shivaji Tren Garı da yılbaşı için aydınlatıldı.

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Ada ülkesi Singapur da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sembolü Akropol yakınlarında havai fişek gösterisi düzenlendi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin ve St. Basil Katedrali üzerindeki havai fişekler.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in sokaklarında yeni yılı Neol Baba kıyafetleriyle bekleyen motorcular vardı.