'İranlılar'ın yüzde kaçı düzene karşı bilinmiyor'
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BBC Farsça Servisi'nden Jiyar Gol, İran'daki gösterilerin geldiği noktayı değerlendirdi

  • 2 Ocak 2018

İran'da Perşembe günü ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı, başkent Tahran'da 450'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin nasıl sonlanabileceği, Devlet Başkanı Ruhani'nin süreçteki rolü ve 2009 yılındaki protestolardan farkı gibi başlıkları BBC Farsça Sersivisi'nden Jiyar Gol'e sorduk.

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