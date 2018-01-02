'İranlılar'ın yüzde kaçı düzene karşı bilinmiyor'

İran'da Perşembe günü ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı, başkent Tahran'da 450'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin nasıl sonlanabileceği, Devlet Başkanı Ruhani'nin süreçteki rolü ve 2009 yılındaki protestolardan farkı gibi başlıkları BBC Farsça Sersivisi'nden Jiyar Gol'e sorduk.