Donald Trump'tan Filistinlilere yardımı kesme tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımını durdurabileceğini belirtti.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinlilere her yıl yüzbinlerce dolar ödüyoruz ve karşılığında takdir veya saygı görmüyoruz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, yeni barış görüşmelerinin gündeminden çıkarıldığını söyledi.

Filistinli yetkililer, ABD'nin bu karar ardından artık tarafsız bir arabulucu olamayacağını söylemişti.

Donald Trump söz konusu Tweet mesajlarını, daha erken saatlerde Pakistan'a yardımla ilgili attığı mesajları takiben paylaştı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ocak 2018

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin ...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ocak 2018

'Boşuna para ödediğimiz tek ülke Pakistan değil'

Trump mesajlarında şunları belirtti:

"Sadece Pakistan değil, başka birçok ülke ve başkaları için de boşuna milyarlarca dolar ödüyoruz. Örneğin, Filistinlilere yılda yüz milyonlarca dolar ödüyoruz ve takdir veya saygı görmüyoruz. İsrail'le, zamanı çoktan gelmiş geçmiş barış anlaşmasını müzakere etmek bile istemiyorlar.

"Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs'ü tartışma dışı bıraktık. İsrail bundan dolayı çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Filistinliler artık barışı görüşmek istemezken, neden onlara gelecekteki bu devasa ödemeleri yapalım?"

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayı başında, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararını almıştı.

Kudüs tartışması

Kararın akabinde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor.

İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etti.

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Ancak Trump'ın kararına kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı.