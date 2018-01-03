Belçika'da cinsiyet değiştirmek artık çok kolay

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Belçika'da Çarşamba sabahı yürürlüğe giren yeni yasa ile cinsiyet değiştirilmesi kolaylaştırıldı. İsteyenler hiçbir tıbbi operasyon geçirmeden, doktor ya da psikiyatrist raporuna gerek duyulmadan cinsiyetini değiştirebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kimlik kartlarındaki cinsiyet bilgisi değişikliği için de belediyeye başvuru yeterli olacak.

Cinsiyet değişikliği başvuruları 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Belediyeler, aynı sürede doğum belgesini değiştirecek. Ardından da başvuru sahibine yeni bir ulusal kayıt numarası ile kimlik verilecek.

Tıbbi sertifika koşulu aranmayacak

Bu uygulama, reşit olmayan kişileri de kapsıyor. Ancak 12 yaşından itibaren isim ve cinayet değişikliği yapmak isteyen çocuklar için, ebeveynlerinin izin vermesi gerekiyor.

Ancak 16 yaşından itibaren cinsiyet değişikliği için başvuran çocuklardan, anne ve baba izninin yanı sıra psikiyatrist raporu da istenecek.

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'Geçmişte yapılan insan hakları ihlaliydi'

Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireylerin çıkarları için mücadele eden Cavaria adlı kuruluş, yeni düzenlemeden oldukça memnun.

Cavaria Sözcüsü Jeroen Borghs'a göre, insanların kimliklerinde hangi cinsiyetin yer alacağına kendilerinin karar vermesi olumlu bir gelişme.

Borghs, geçmişte cinsiyet değişikliği için istenen tıbbi zorunlulukların, insan hakları ihlali olduğunu savunuyor.

Değişiklikten sonra ikinci bir değiştirme için yasal prosedüre gerek duyulduğunu belirten Jeroen Borghs, "Herkes hiçbir zaman kendini yüzde yüz kadın ya da erkek olarak hissedemez. Bu nedenle insanlar istediği gibi cinsiyet değişikliği hakkına sahip olmalı" diyor.

Cavaria, 18 yaşından küçükler için cinsiyet değişikliği konusunda psikiyatrist raporu istemesini ise eleştiriyor.

Böyle bir uygulamanın yalnızca bir kez yapılacak olması da, Cavaria'nın tepkisini çekiyor.