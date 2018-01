İran'da katılmadığı protestoların yüzü olan kadın

همین امروز چهارشنبه خیابان انقلاب - روبروی نان فرانسه، دختری که روسری خود را به چوبی اویزان کرده بود و در هوا تکان می داد. این دختر پس از پایان کار توسط نیروهای نظامی دستگیر و جوانانی هم که از این دختر حمایت کردند بازداشت شدند . دختر از آزادي و حق انتخاب پوشش حرف مي زد و جوانان ديگري هم او را حمايت مي كردند. جنبش مطالباتی در حال پیش روی است به نظر شما آيا نظام به مطالبات به حق اجتماعی پاسخ خواهد داد ؟ پليس ايران امروز يك قدم عقب نشيني كرد و گفت از اين پس كسي به جرم بدحجابي بازداشت نمي شود. #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_بدون_اجبار #whitewednesdays

