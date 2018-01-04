Telif hakkı Adnan Menderes Üniversitesi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile kazandıkları daimi kadro hakkını Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaybeden 7 bin akademisyen, yine kendi üniversitelerinin inisiyatifi ile daimi kadrolarını geri kazandı.

ÖYP kapsamındaki 13 bin 700 akademisyen, 1 Eylül 2016'da çıkan KHK'yla üniversitelerindeki daimi kadro haklarını kaybetmişti.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), akademisyenlerin tekrar daimi kadroya alınıp alınmaması kararını üniversitelerin inisiyatifine bırakmış, bazı üniversiteler ÖYP'li akademisyenlere yeniden daimi kadro verme konusunda oldukça katı davranırken, yaklaşık 37 üniversite ise bu durumdaki ÖYP'li akademisyenleri tekrar daimi kadrolara geçirme kararı almıştı.

'Çalışmalarını yapabilmeleri, kendilerini güvende hissetmelerine bağlı'

Adnan Menderes Üniversitesi'nde tüm ÖYP'li akademisyenler, rektörlüğe dilekçe vererek sorunsuz bir biçimde tekrar daimi kadroya geçti.

BBC Türkçe'ye konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, üniversitede 136 ÖYP'li araştırma görevlisi olduğunu ve 17 akademisyen dışında tamamının daimi kadroya geçirildiğini anlatıyor:

"Akademisyenlerimizin 9 tanesi kendi isteğiyle, 8 tanesi ise çeşitli nedenlerden ötürü başka üniversitelere gitmek istedi ve bizim üniversitemizde daimi kadroya geçiş yapmak istemedi.

"Ama onların dışındaki tüm ÖYP'lileri sorunsuz bir şekilde daimi kadroya geçirdik. Bu işlemi devletin ilgili birimleriyle ortaklaşa çalışıp, akademisyenlerin güvenlik soruşturmalarını yaptıktan sonra gerçekleştirdik. Böylece ortalıkta dolaşan polemiklere de sebebiyet vermemiş olduk."

Rektör Bircan "Akademik çalışmalarını rahatlıkla yapabilmeleri, biraz da kendilerini güvende hissetmelerine bağlı" diyor.

Telif hakkı Balikesir Üniversitesi

'ÖYP'liler, üniversitelerin akademik gelişimi açısından çok önemli'

ÖYP esas olarak, yeni kurulan üniversitelerdeki öğretim üyesi açığını kapatmak amacıyla kurulmuş, sınavdan geçerek ÖYP kadrolarında yer bulan akademisyenler, merkezi atama sistemiyle üniversitelere daimi kadro hakkıyla atanmıştı.

Fakat yeni kurulan üniversitelerdeki teknik ve akademik yetersizlikler nedeniyle çok sayıda ÖYP'li akademisyen, yeniden geri dönmeleri şartı ile, yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini tamamlamaları için diğer üniversitelere eğitime gönderildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bircan da ÖYP'li akademisyenlerin Anadolu'daki üniversitelerin gelişiminde oynayacağı rolün önemini vurguluyor:

"Gelişimini tamamlamamış üniversitelerin ciddi anlamda akademisyene ihtiyacı var. ÖYP aslında bu üniversitelerdeki öğretim üyesi açığını kapatmak için açılmış bir program. Biz de üniversitemizde olmayan yüksek lisans ve doktora programları için ÖYP'li araştırma görevlilerimizi diğer üniversitelere gönderdik, önlerini açtık."

Balıkesir Üniversitesi: YÖK'ün talebi üzerine ÖYP'lileri daimi kadroya geçirdik

Balıkesir Üniversitesi de, ÖYP'lileri kabul eden üniversitelerden.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, ÖYP'lileri daimi kadroya geçirme talebinin YÖK'ten geldiğini ve aksi uygulamaların ise rektörlerin kişisel davranışlarından kaynaklandığını söylüyor:

"FETÖ'nün darbe girişimi akabinde, adeta üniversitelerde temizlik yapabilmek için bütün ÖYP'liler geçici kadroya alındı. Aslında OHAL uygulaması olmasa yapılan şey yanlıştı. Nitekim yöneticiler ve YÖK de bunun farkına vardı ve düzeltildi."