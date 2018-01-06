ABD Başkanı Trump: Bir dâhiyim

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Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı.

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının içinde' başlıklı kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım" tweetiyle başladı.

Trump attığı iki tweette "Sahtekâr Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. ÇOK başarılı bir iş adamlığı ve televiyon yıldızlığından (ilk denememde) ABD Başkanlığı'na yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliği gösteriyor. Ve çok istikrarlı bir dehayı..." yazdı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ocak 2018

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin ....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ocak 2018

Trump dün gece attığı tweetlerde de kitabın yazarı Michael Wolff için "Tam bir ezik. Gerçekten sıkıcı ve yalanlarla odlu kitabını satabilmek için hikayeler uydurdu" yazmıştı.

Trump haftasonu Cumhuriyetçi Parti yetkilileriyle Camp David'de buluşarak 2018 önceliklerini ve Kasım ayındaki Kongre seçimleri için izlenecek stratejiyi belirleyecek.

NBC'nin Today programına katılan Wolff ise Trump'ı "muhtemelen şu aşamada Dünya üzerine ayak basmış en güvenilmez insan" olarak nitelendirdi.

"Trump'ın akıl sağlığı gidip geliyor"

Kitap için 200'den fazla kişiyle görüştüğünü belirten Wolff, Beyaz Saray yetkililerinin Trump'ın akıl sağlığının "gidip geldiğini" düşündüklerini ve onu bir çocuğa benzettiklerini de iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bu iddiaları reddederek, Trump'ın akıl sağlığından hiç şüphe etmediğini söyledi. Tillerson CNN'e yaptığı açıklamada "Trump'ın akıl sağlığını sorgulamamı gerektirecek bir neden yok" dedi.

Geçen yıl Tillerson'un Başkan Trump'a moron dediğine dair haberler ortaya atılmış, Trump da buna cevaben "Bence bu bir sahte haber. Ama gerçekten böyle bir şey söylemişse ikimizin de IQ testi alması gerekecek ve size kimin kazanacğını söyleyebilirim" demişti.

Kitapta Trump'ın yakın arkadaşlarını bile tanımakta güçlük çektiği ve bazı şeyleri sürekli tekrar ettiği iddia ediliyor.

Kitapta yer alan diğer bazı diğer iddialar şöyle: