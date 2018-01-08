Kuzey Kıbrıs'ta seçimin galibi merkez sağ oldu, sol büyük oy kaybetti

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Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen erken genel seçimde elde edilen ilk sonuçlar Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti olacağına ancak hükümet kurmak için koalisyona ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

190 bin kişinin seçmen olarak kayıt olduğu seçimlerde oyların yarıdan fazlası sayıldı ve UBP yüzde 36'lık bir oy elde etmiş durumda.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise yüzde 21'lik oy oranı ile ikinci parti konumunda ancak 2013'teki genel seçimlere göre oy oranı yaklaşık 17 puan gerilemiş durumda.

Yeni kurulan ve koalisyon görüşmelerinde etkili olabileceği yorumları yapılan Halkın Partisi (HP) ise yüzde 18'lik bir oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin koalisyon ortağı konumundaki Demokrat Parti ise yüzde 7'lik bir oy oranında kaldı.

Temmuz ayında yapılması planlanan genel seçimler koalisyon ortakları UBP ve DP arasında gerilimin artması sonucu öne çekilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı

'Hedefimiz refah düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs'

UBP lideri Hüseyin Özgürgün'ün tanınmış Kıbrıslı Türk oyuncu İnci Pars ile olan ilişkisi de kampanya süresinde gündeme gelmişti.

Aralık ayında eşinden boşacağını açıklayan Özgürgün seçim galibiyeti konuşmasını yanında sevgilisi Pars ile birlikte gerçekleştirdi ve "En büyük hedefimiz refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs Türk halkı" olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı seçim sonuçları ile ilgili medyaya yaptığı açıklamada, "Seçimler, tıpkı yeni bir yıl ve yeni bir gün gibi yeni bir başlangıçtır" dedi.

Akıncı, sonuçlarla ilgili sorumluluğunun gereğini yapacağını da açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan çıkan ilk sonuçlarla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, başkanlık sistemi tavsiyesinde bulundu.

@BurhanKuzu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bugün,KKTC’de seçim yapıldı.Tek başına hükümet çıkmadı.4 Yılda 3 Hükümet kuruldu.Belli ki,bu sistem KKTC’de yürümüyor.Tavsiyem Başkanlık Sistemine geçmeleridir.40 Yıl bu işe kafa yormuş ve Türkiye’ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 7 Ocak 2018

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 vekilin seçilmesi için seçmenler, 8 partiden 379 adayın yanı sıra 9 adaya oy verdi.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekilliği için mücadele ediyor.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 28 Ocak'ta

Seçimle ilgili yapılan analizler, oy yönelmelerinin Kıbrıs meselesinden çok ekonomik temellerle gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs'ta 28 Ocak ayında da bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades bu seçimler öncesi yapılan anketlerde önde gidiyor.