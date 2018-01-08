Telif hakkı Getty Images Image caption NATO eski Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, ittifakın genişleme hızının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i köşeye sıkıştırarak onu daha radikal hale getirdiğini söyledi.

De Hoop Scheffer, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada NATO'nun, Rusya'nın "kırmızı çizgilerine" saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

İttifakın, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü vermesinin Putin'in radikalleşmesine neden olduğunu söyleyen Scheffer, Rusya liderinin eski Sovyetler Birliği dönemindeki agresif tutumuna geri dönmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Scheffer, 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik için yeşil ışık yakıldığını anımsattı. Putin'in o dönem kendisine, "Sayın Genel Sekreter, böyle bir şey olamaz, olmayacak" dediğini aktardı.

Bu tepkiyi anlaşılabilir olarak değerlendiren Scheffer, Almanya Başkanı Angela Merkel'in itirazına rağmen, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un ısrarı üzerine NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna için kapıyı araladığını anlattı.

Scheffer, o zaman Putin'in tepkisini hafife aldıklarını belirterek, "O zaman bütün üyeleri tek çizgide tutmak için çok şey yapılmalıydı" dedi.

Bu gelişme üzerine Moskova'nın daha radikal bir çizgiye geldiğini vurgulayan Scheffer'e göre, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği artık daha fazla sorun yaratmayacak.

Telif hakkı AFP Image caption Jaap de Hoop Scheffer, 2008'de NATO Genel Sekreteri'yken Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile ortak basın toplantısında

Jaap de Hoop Scheffer kimdir?

2004-2009 yılları arasında NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Jaap de Scheffer, 1948 yılında Amsterdam'da doğdu. Leiden Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü. 1976-1986 yılları arasında 10 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan de Hoop Scheffer, Brüksel ve Gana'da görev yaptı.

1979 yılında liberal eğilimli Demokratlar 66 (D66) partisinde siyasete atılan Hollandalı politikacı, 1982 yılında Cruise füzelerinin Hollanda'ya yerleştirilmesi konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle partisinden ayrıldı.

1986 yılında Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) saflarına katılan Jaap de Hoop Scheffer, parti liderliğine kadar yükseldi. Ancak 2002 seçimleri öncesi liste çalışmaları sırasında parti içi muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

CDA, Scheffer yerine Jan Peter Balkenende liderliğinde seçime girdi. Scheffer ise seçimden zaferle çıkan Jan Pieter Balkenende başkanlığında oluşturulan CDA-İşçi Partisi (PvdA) hükümetinde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Hollanda Dışişleri Bakanı olarak Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu konusunda ikna olduğunu açıklayan Scheffer, 5 Ocak 2004'te George Robertson'dan boşalan NATO Genel Sekreterliği görevine atandı. 1 Ağustos 2009'a kadar sürdürdüğü görevi Anders Fogh Rasmussen'e devretti.

2003, 2005,2007 ve 2009'daki Bilderberg toplantılarına katılan Hollandalı politikacı, Leiden Üniversitesi'nde dersler veriyor.