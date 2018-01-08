Trump 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

Telif hakkı Getty Images Image caption Göçmenler geçen ay Kongre binasının önünde eylem yapmıştı.

ABD'de, Başkan Donald Trump, ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararı aldı.

El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.

El Salvadorlular'a, ülkede yasal yollardan kalacak başka bir yöntem bulamadıkları takdirde gelecek yıla dek ülkeyi terk etmeleri söylendi.

El Salvadorlular'ın binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremden sonra aldıkları ve yaklaşık 20 yıl süren Koruma Statüsü, bugün sona eriyordu.

Trump yönetimi dört ay önce de selefi Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı, El Salvadorlular'a sağlanan korumanın 9 Eylül 2019'a dek süreceğini açıkladı.

Açıklamada "2001 depreminin ardından oluşan koşullar artık yok. Dolayısıyla koruma statüsüne son verilmesi gerekiyor" denildi.

En çok kimler etkilenecek?

Korumanın sona ermesiyle ABD genelinde yaşayan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu sınırdışı edilme veya ailelerinden ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Ayrıca, bu kişiylerin sayıları yaklaşık 200 bini bulan ABD doğumlu çocukları da sınırdışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Koruma statüsü bulunan El Salvadorluların büyük kısmı California, Teksas ve başkent Washington'da yaşıyor.

Göç Araştırmaları Merkezine göre, 135 bin hanede yaşayan bu El Salvadorlular'ın dörtte biri de oturdukları evin sahibi ve ayrıca;