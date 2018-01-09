Suriye ordusundan 'İsrail havadan ve karadan saldırdı' iddiası

Telif hakkı EPA

Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarına havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in savaş uçaklarının ve karadan karaya füzelerinin başkent Şam yakınlarındaki el Kuteyfah bölgesini hedef aldığı duyuruldu, bir uçağın da düşürüldüğü iddia edildi.

Ancak uçağın düşürülmesine ilişkin bir kanıt sunulmadı.

Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının önce Lübnan hava sahasından saldırdığı, daha sonra İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden karadan karaya füze fırlatıldığı, füzelerin de Suriye ordusu tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Saldırıların hedefleri bilinmiyor.

Suriyeli muhalifler ise bir silah deposunun hedef alındığını söylüyor.

İsrail'den açıklama yok

Suriye ordusunun iddialarına ilişkin olarak İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Ağustos ayında Suriye'yi 100 defa vurduklarını söylemişti.

İsrail, İran'ın Suriye topraklarında üs inşa etmesini Tahran yönetiminin Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'a silah sevkiyatı yapılmasını engelleyeceğini açıklamıştı.