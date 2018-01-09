Yeni annelere tavsiye: Doğum sonrası depresyondan hızla kurtulmak için şarkı söyleyin

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni anneler pet şişeden bozma mikrofonlarıyla bebeklerine ufak konserler vererek doğum sonrası depresyonun semptomlarını azaltabilir.

Bilim insanları, doğum sonrası depresyona giren yeni annelere şarkı söylemelerini tavsiye etti.

İngiltere'de yapılan ve yeni doğum yapan 134 annenin katıldığı bir araştırmaya göre, bebekleriyle beraber grup etkinliklerinde şarkı söyleyen yeni annelerin semptomalarında, diğerlerine oranla daha hızlı iyileşme gözlemlendi.

Ülkede her sekiz anneden biri doğum sonrası depresyon görülüyor.

Depresyonun hızla tedavi edilmesi, yeni anne ve bebeği üzerindeki olumsuz etkileri de azaltıyor.

Üç gruba ayrıldılar

İngiliz Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan araştırma için katılımcı anneler üç gruba ayrıldı:

- Topluca şarkı söyleyen gruba dahil olanlar

- Yaratıcı oyun çalışmalarına dahil olanlar

- Aile desteği, antidepresanlar ya da farkındalık terapileri gibi bilindik yardımlardan faydalanlar

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İlk gruptaki yeni anneler, hem dünyanın dört bir yanından farklı ninni ve şarkıları öğrenerek bebekleriyle beraber söyledi, hem de bu yaratıcı grup çalışmalarında diğer katılımcılarla birlikte annelik üzerine şarkılar besteledi.

Bu gruptaki yeni anneler, oyun grubundakilere ve rutin tedavilerden faydalanan annelere oranla çok daha hızlı iyileşti.

Emziren yeni anneler ilaç almak istemiyor

Üç grupta da 10 haftadan sonra ilerleme görülürken, şarkı söyleyen yeni annelerin depresyon semptomlarının ilk altı haftada ortalama yüzde 35 azaldığı gözlemlendi.

Araştırmayı yapan ekipten Rosie Perkins, küçük çaplı da olsa çalışmanın önemli bulgulara işaret ettiğini söyledi:

"Doğum sonrası depresyon giderek anneleri ve ailelerini güçten düşürüyor. Ama araştırmamız, bazı kadınların yaşamlarının en hassas dönemlerinde bebekleriyle beraber şarkı söylemek gibi kolayca erişebilekleri yöntemlerle tedavilerini hızlandırabileceklerini gösteriyor"

University College London'dan Daisy Fancourt da, emziren annelerin çoğunlukla depresyon tedavisi için ilaç almaktan kaçındığını, yeni anneler arasında psikolojik terapi alanların sayısının da nispeten kısıtlı olduğunu söyledi.

Araştırmanın yayınlanmasından hemen sonra İngiltere'deki bazı sağlık araştırma merkezleri, devlet sağlık mekanizmalarının desteğini alarak doğum sonrası depresyon yaşayan annelere yönelik koro etkinlikleri için kolları sıvadı.