Trump ABD ulusal marşının sözlerini unuttu mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde kaydedilen görüntüleri tartışma yarattı.

Trump'ın Alabama ve Georgia takımları arasında Atlanta'da oynanan üniversite ligi maçından önce ulusal marşı söylerken çekilen görüntülerinde bazı sözlere eşlik etmediği görüldü.

Bu da sosyal medyada Trump'ın sözleri unuttuğuna yönelik bir tartışmanın çıkmasına yol açtı.

Ulusal marş, ABD'de son zamanlarda yaşanan büyük bir tartışmanın da odağında yer alıyor.

Bazı sporcular, Afrika kökenli ABD'lilere yönelik polis şiddetini protesto etmek için milli marş sırasında dizlerinin üstüne çöküyordu.

Bu durum ABD halkının ikiye bölünmesine yol açtı.

Kimileri bunu saygısızlık olarak tanımlarken, kimileri de sporcuların yanında yer aldı.

Başkan Trump da sporcuların ulusal marş sırasında protesto düzenlemelerini sert bir dilde eleştirmişti.