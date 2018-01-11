California'daki selde ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

ABD'nin California eyaletinin güneyinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken kayıp olanların kişilerin sayısının da 12'den fazla olduğu açıklandı.

Selden en çok etkilenen bölgelerden Santa Barbara geçen ay içinde de orman yangınları ile mücadele etmek zorunda kalmıştı.

100'den fazla evin yıkıldığı, 300'den fazlasının da zarar gördüğü bölgede 13 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

50'den fazla kişinin çamur ve moloz kaplı bölgeden sağ olarak çıkarıldığı ancak halen erişilemeyen noktalar bulunduğu belirtildi.

Birçok ünlü ismin ev sahibi olduğu bölgede yaşanan yıkımla ilgili ünlü televizyon yıldızı Oprah Winfrey de Instagram hesabı aracılığı ile paylaşımlarda bulundu.

Geçen ay orman yangınları ile mücadele edilen bölgenin aylardır yağış almadığı da aktarılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl yapılan hesaplara göre iklim merkezli felaketler ülke ekonomisine toplam 306 milyar dolara mal oldu.

2017 yılı ülke tarihindeki en sıcak yıl olarak kayda geçti.