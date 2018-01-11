Trump, FBI sorgusu için 'pek mümkün değil' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile gizli görüşme iddialarını peş peşe reddettiği bir basın toplantısında, özel savcı Robert Mueller ile sorgu için buluşmasının da "olasılık dışı" olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Norveç Başbakanı Erna Solberg ile kamerala karşısına geçen Trump, "Rusya soruşturmasında sorgulanması ihtimaline" ilişkin soruların hedefi oldu.

Donald Trump, bu konudaki sorulara, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" cevabını verdi.

Ülke medyasında, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, Trump'ı sorgulamak istediği ve bu nedenle temaslarda bulunulduğu yazılmıştı.

ABD Başkanı, daha önce konu ile ilgili Mueller ile "buluşmaya yüzde 100 hazır olduğunu" söylemişti.

Rusya soruşturması ne aşamada?

Eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında şu ana kadar, Trump'ın seçim kampanyası ekibindeki iki isim suçlandı.

Aralaında Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu iki isim ise FBI'a yalan söylemek suçunu kabul etti.

Trump'ın avukatlarının Mueller ile yüz yüze sorguya sıcak bakmadıkları ve olası sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri bildirilmişti.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Beyaz Saray yönetimi, Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.