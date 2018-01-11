50 yaşındaki Japon golcü kulübüyle sözleşme yeniledi

Telif hakkı Getty Images Image caption Kazuyoşi Miura (ortada) 2017'de attığı golle, Sir Stanley Matthews'ün 52 yıllık bir lig maçında gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu kırmıştı.

Gelecek ay 51 yaşına girecek Japon golcü Kazuyoşi Miura, ikinci lig kulüplerinden Yokohama FC ile sözleşme yeniledi.

Bu sözleşmeyle Miura, Brezilya'nın Santos takımında 1986'da başlayan kariyerindeki 33'üncü sezonuna girerek kendi rekorunu geliştirecek.

Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Miura "Hep kalbimi koyarak oynayacağım ve bir oyuncu olarak gelişmeye devam edeceğimi umuyorum" dedi.

Daha önce İtalyan Genoa ve Hırvat Dinamo Zagreb formaları da giyen Miura 2005'ten bu yana Yokohama FC'de oynuyor.

89 kez milli takım forması da giyen Miura, Japonya'nın birinci ligi olan J-League'de attığı 136 golle, bu ligde en çok gol atan altıncı oyuncu unvanına da sahip.

Miura'nın uzun kariyerinden bazı istatistikler

Miura sadece 15 yaşındayken futbolcu olma hayaliyle 1982'de Japonya'dan Brezilya'ya gitti. Sonunda Santos ile sözleşme imzalayan Miura, 1986'da 19 yaşındayken ilk profesyonel karşılaşmasına çıktı.

Aynı yıl Santos'tan ayrılıp Palmeiras'a giden Miura'nın takım arkadaşlarından biri, 1987'de Newcastle United'la sözleşme yapıp, İngiltere'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olan Mirandinha'ydı.

Miura 1993'te kurulan Japon J. League'in ilk sezonunda Gary Lineker ve Zico gibi yıldızları geçip, gol kralı oldu ve en değerli oyuncu seçildi.

1993'te Yılın Asyalı oyuncusu ödülün alan ilk Japon futbolcu oldu.

Japon Milli Takımı formasını ilk olarak 1990'da giyen Miura, eleme grubunda attığı 14 golle 1998'de Japonya'nın ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısında büyük rol oynadı. Ancak tartışmalı bir şekilde kendisine Dünya Kupası kadrosunda yer verilmedi ve 89 maçta 55 gol attığı Japon Milli Takımı'nı iki yıl sonra bıraktı.

Avrupa'da Genoa ve Dinamo Zagreb formalarını giydi ve Dinamo Zagreb'le 1999'da Hırvat Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2005'te 38 yaşındayken, şimdiki kulübü Yokohama FC'yle sözleşme imzaladı ve 200'den fazla kez kulübün formasını giydi.