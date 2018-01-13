İki şehrin hikayesi: New York donarken Sydney yanıyordu

Telif hakkı EPA Image caption New York ve Sydney geçen hafta iklimde aşırılığın iki ucundaydı

Tezat bundan daha çarpıcı olamazdı.

ABD'nin doğu kıyısındaki New York'da geçen hafta sonu soğuk rekorları kırılırken, Avustralya'da Sydney kenti neredeyse son 80 yılın en yüksek sıcaklarını yaşıyordu.

Sosyal medyadaki mesajlar da iki kentteki bu iki aşırı hava durumunu hissettirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Dairesi New York'daki hava sıcaklığının 6 Ocak günü -13 Santigrad derece ile -kayıtlara geçen- bütün zamanların en soğuk düzeyini bulduğunu bildirdi:

@NWS tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bitterly cold temperatures and dangerous wind chills will continue over the Northeast U.S. through Sunday. A moderation trend in temperature is expected to begin Monday and continue through midweek. — NWS (@NWS) 7 Ocak 2018

John F. Kennedy Havaalanı da Amerikanın doğu yakasındaki diğer bir çok havalimanı gibi aşırı hava koşulları ve şiddetli rüzgarlardan etkilendi ve çok sayıda uçuşta rötar ve iptal yaşandı. Binlerce insan yerlerde yatmak zorunda kalırken, patlayan bir su borusu yüzünden durum daha da dayanılmaz hale geldi.

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Bazı yolcular bagajlarını almak için çok uzun süreler beklemek zorunda kaldıklarını yazdılar. Bir yolcu 1 saatlik uçuş olan Montreal'den gelişte için 8 saat uçakta kaldıklarını insanların acil çıkış kapılarını açmakla tehdit ettiklerini duyurdu. 6 bin uçuş iptal edilmişti. Tam bir kaos yaşandı.

@thechrismendez tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We’ve been on the plane itself for over 8 hours from Montreal (1 hour away). People are beginning to threaten to break open emergency exits and staff is still saying “30 more minutes” they’ve been saying this for hours. Something is up. — Chris Mendez (@thechrismendez) 6 Ocak 2018

ABD'nin Massachusetts, Connecticut, Maine and New Hampshire eyaletlerinde kar yağışı 30 santimi geçti.

Kanada'nın doğusunda Kuzey Ontario ve Quebec'te hava sıcaklığı -50 Santigrad dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar ve fırtına nedeniyle güneyde Florida'da bile kar yağışı görüldü.

O esnada Avustralya'da Sydney'de aşırı sıcaklar yüzünden elektrik kesintileri yaşanıyor ve yardım kuruluşları evlere ve sokakta yaşayanlara su dağıtımı yapıyordu.

Sıcaklar 40 Santigrad derecenin üzerine çıkınca Sydney Uluslararası Tenis Turnuvası'na ara verildi.

Sydney çevresindeki kırsal bölgelerde yangın alarmına geçildi.

Penrith bölgesinde Sydney'de görülen gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti: 47,1 Santigrad!