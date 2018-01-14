ABD, SDG ile birlikte Türkiye ve Irak sınırında sınır koruma gücü oluşturuyor

Telif hakkı Getty Images

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıkladı.

Reuters, bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısının SDG'lilerden oluşacağını duyurdu.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters'a gönderdiği e-postada, Sınır Güvenlik Gücü'nün yarısının SDG'lilerden oluşacağını doğruladı.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Sınır Güvenlik Gücü'nün SDG komutası altında görev yapacağını ve başlangıç için 230 kişinin eğitildiğini açıkladı.

Sınır Güvenlik Gücü, kuzeyde Türkiye, güneydoğuda Irak ve ABD destekli SDG ile Rusya ve İran destekli Esad güçlerini ayıran Fırat Nehri Vadisi boyunca konuşlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin her türlü müdahale hakkı mahfuzdur

Telif hakkı DHA

Ankara'dan konuyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın'ın açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri, 'Daeş (IŞİD) ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" ifadeleri yer aldı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili de, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Yetkili daha fazla bilgi vermedi.

'Kuzeyde Kürtler, güneyde Araplar'

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, görev yapacak kişilerin evlerine yakın yerlerde görev yapmaları için çabaladıklarını da açıkladı.

"Kuzey Suriye'deki bölgelerde daha fazla Kürt görev yapacak. Fırat Nehri Vadisi boyunca ve güneyde Irak sınırında daha fazla Arap görevde olacak."

Açıklamada, "Kontrol noktalarını profesyonelce güvenlik altına alarak ve el yapımı bombalı saldırılara karşı operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini sağlayacaklar" denildi.

Açıklamada, koalisyon ve SDG'nin Deyr ez Zor'da IŞİD karşıtı operasyonları sürdürdüğü vurgulandı.

ABD'nin bu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Afrin'e operasyon düzenleneceğine yönelik açıklamasının ardından geldi.