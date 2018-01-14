Suudi futbol fanı: 'Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü'

Telif hakkı Sarah Algashgari Image caption Sarah Alkashgari

Suudi Arabistan'da kadın taraftarların maçı stadyumda izlemesinin yolunu açan 18 yaşındaki Sarah Alkashgari, BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun "muhteşem ve gerçeküstü" bir tecrübe olduğunu söyledi.

Futbol fanatiği Sarah Alkashgari, Cidde'de Cuma günü oynanan maça katılmakla kalmadı, aynı zamanda maçta çalıştı.

Kadınlar kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın, Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan Al Ahli-Al Batin maçını izledi.

Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde öğrenci olan Alkashgari, maçta kadın taraftarları karşılamak ve yerlerine oturtmakla görevliydi.

"Kadınların sonunda taleplerinden birine kavuşmasıyla ilgiliydi. Stadyumlara girmek istedik ve girdik" dedi.

Bu gelişme, Suudi Arabistan'da, cinsiyet ayrımcılığını azaltan sosyal reform hamlesi kapsamında görülüyor.

Telif hakkı Sarah Algashgari Image caption Sarah Algashgari ilk kez bir futbol maçını stadyumdan izlerken

"Çok sıkı bir futbol fanatiğiyim. Futbol oynamaktan ve izlemekten hoşlanıyorum.

"Ama daha önce bir futbol maçında bulunmamıştım. Bu benim için bir ilkti. Suudi bir kadın olarak, bu bir maçtan fazlasıydı.

"Bu, katkıda bulunabileceğim herhangi bir şekilde katkıda bulunmaktı, sadece 200 kişilik bir ekip organizasyona yardımcı olsa bile."

Alkashgari, tuttuğu Al-Ahli takımının evinde 5-0 kazanmasını da "harika" olarak yorumladı.

Kadınların stadyuma girmesine izin verilen bir diğer futbol maçı Cumartesi günü oynandı.

Alkashgari'nin maçtan sonra sosyal medyaya "Suudi kadınların alındığı ilk futbol maçını organize etmek gerçeküstüydü" notuyla koyduğu fotoğraflar 14 binden fazla kez beğenildi.

Yapılan yorumların çoğu da bu politika değişikliğini destekler nitelikteydi.

ABD'de spor muhabirliği yapan Jose Moreno, tebriklerini iletti:

"Tebrikler Sarah. Senin ve etkinlikteki diğer kadınların harika zaman geçirmenizi diliyorum. ABD, Seattle'dan selamlar."

@PRwithJose tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Congrats, Sarah! I wish you and the many women at the event a wonderful time. Cheers from Seattle USA. — Jose Moreno (@PRwithJose) 13 Ocak 2018

Tüm dünyadan mesajlar aldığını söyleyen Alkashgari, "İnsanların verdiği destek ve sevgi yoğunluğuna şaşırdım. Suudi Arabistan'daki kadınları destekliyorlardı" dedi.