İdlib kim için, neden önemli?

Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik son operasyonları, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayı test ediyor.

Türkiye, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Suriye ordusunun operasyonlarına son verilmesi için Beşar Esad yönetimine baskı yapılmasını talep etmişti.

Son olarak Suriye Ordusu'nun onlarca köy ve kasabayı IŞİD güçlerinden aldığı ve bu son ilerlemelerle Halep ve İdlib arasındaki stratejik açıdan önemli bir askeri havaalanına daha da yaklaştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rabi Abdül Rahman "Rejim güçleri son 24 saatte Halep ilinin güneyinde, Ebu Duhur Askeri Havaalanı'nın yakınlarında bulunan en az 79 köyü ele geçirdi" dedi.

Rusya destekli Suriye hükümeti güçleri, haftalardır Hayat Tahrir El Şam (HTS) örgütüne karşı giriştiği operasyon kapsamında Ebu Duhur Hava Üssünü ele geçirmeye çalışıyor.

Suriye güçleri, İdlib bölgesinin kenarındaki Ebu Duhur'a doğru ilerlerken Halep ve Hama'daki bölgelerin denetimini alıyor.

Rejim güçleri geçen hafta kısa bir süreliğine güneyden hava üssüne doğru ilerlemeye başlamıştı, ancak IŞİD ve diğer isyancı ve muhalif güçlerin karşı saldırısıyla ilerleme durduruldu.

Abdül Rahman Suriye Ordusu'nun şimdi hava üssüne kuzey ve doğudan ilerlemeye çalıştığını belirtti. Abdül Rahman "Şu anda hızla ilerliyorlar çünkü HTS çöküşte ve HTS ile diğer örgütlerin militanları bölgeden çekiliyor" dedi.

Suriye'de yayımlanan rejim yanlısı El Vatan gazetesi de ordunun hava üssünün etrafını sardığını duyurdu.

Hava üssü, Halep ve hala cihatçı ve isyancı güçlerin denetiminde olan son bölge olan İdlib arasındaki sınırda bulunuyor.

Suriye Ordusu, hava üssüne ek olarak daha güneyde İdlib'ten geçerek Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan otoyolu da ele geçirmeyi umuyor.

IŞİD ve diğer muhalif ve isyancı güçler 2015'te bölgeyi ve Ebu Duhur hava üssünü bir kaç ayda ele geçirmişti.

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