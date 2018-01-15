Kuzey Kore'nin diplomasideki beklenmedik kozu: Moranbong pop grubu

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Kuzey Kore ile Güney Kore, Seul'de düzenlenecek olan kış olimpiyat oyunları öncesinde diplomatik temaslara başladı.

Askerden arındırılmış bölgede gerçekleştirilen ve Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına hem sporcu hem de taraftar götürmesi üzerinde anlaşmanın sağlandığı görüşmelerde, Pyongyang heyetinin beklenmedik bir üyesi de vardı.

Müzakerelere Kuzey Kore'nin genç kadın şarkıcılardan oluşan popüler müzik grubu Moranbong'ın lideri Hyon Song-wol da dahil edildi.

Moranbong grubu, 'Kuzey Kore'nin tescilli pop grubu' olarak adlandırılıyor ve grup üyelerinin ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçildiği ifade ediliyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, grubun lideri Hyon'un, Kim Jong-un'un eski kız arkadaşı olduğunu da yazıyor.

Hyon'un görüşmelere katılması, grubun Olimpiyat oyunları için Seul'e gidebileceği beklentisini doğurmuş durumda. Ancak Moranbang'ın propaganda olarak görülen şarkı sözleri ve grup üyelerinin giydiği askeri üniforma benzeri kostümler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir gerilime yol açabilir.

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Moranbang grubunun üyeleri kimler?

Yaklaşık 12 üyesi olan grup tamamen genç şarkıcı kadınlardan oluşuyor. Bazı grup üyeleri keman, gitar veya bateri gibi müzik aletleri de çalıyor.

Her zaman askeri üniforma benzeri kostümlerle veya geleneksel Kore kıyafetleriyle sahne alıyorlar.

Çaldıkları ve söyledikleri şarkıların tümüyse, Pyongyang yönetimi tarafından tescillenmiş, propaganda içeren sözlere sahip.

Grubun konser kayıtlarında Kim ailesinin önünde ya da Kuzey Kore'nin üst düzey askeri personeli karşısında şarkılarını söyledikleri görülüyor.

Moranbang'ı dünya çapında tanınır hale getiren olay ise 2012'de Kuzey Kore devlet televizyonunda Disney karakterleri gibi giyinmiş figüranlarla birlikte sahne almaları oldu.

Yine 2012'deki bir sahne performanslarını ise ünlü Rocky film serisini uyarlayarak gerçekleştirmişler, grup şarkılarını söylerken arka planda Rocky'yi canlandıran aktör Sylvester Stallone'un görüntüleri yansıtılmıştı.

Grup 2015'te bir anda ortadan kaybolmuştu. Moranbang'un dağıldığı, hatta siyasi tasfiye sürecine sokulduğu dedikoduları Güney Kore'ye kadar ulaşmıştı.

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Olası Güney Kore ziyareti

Eğer Moranbong, Kuzey Kore'nin Seul kış olimpiyat oyunları delegasyonuna dahil edilirse, Güney Kore tarafından bunun pek hoş karşılanmayacağı düşünülüyor.

Yonhap haber ajansına konuşan akademisyen Seong-chang, "Eğer Moranbong Güney'e gelirse ve grup üyeleri askeri üniforma benzeri kostümleriyle sahne almak isterse veya sahnede Kim Jong-un ile füzeleri projektörlerle yansıtılırsa büyük bir krize yol açar" diyor.

Güney Kore'de, Kuzey Kore propagandası yapmak yasa dışı bir eylem. Moranbong'un 'O bizim babamız' ve benzeri isimlere sahip şarkılarını söylemeleri sorunları da beraberinde getirebilir.

Grubun Geney Kore'ye gitmesi ihtimaline şüpheyle yaklaşanlar da var. Kuzey Kore'den kaçmış olan ve Seul'de Dünya Kuzey Kore Araştırmaları Enstitüsü'nü kuran Ahn Chan-il, "Moranbong'un Güney'e geleceğini sanmam. Ama grubun lideri Hyon bir sanat delegasyonuna öncülük edebilir" diyor.

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'Ilımlı Kuzey Kore' imajı

Moranbong grubunu inceleyen Fin akademisyen Pekka Korhonen, grubun imajını şimdiden yumuşatmaya başladığını ifade ediyor.

Moranbong'un yeni yıl konseri sonrası bir yazı kaleme alan Korhonen, konser boyunca sadece bir kez, o da çok kısa süreliğine, bir füzenin projektörlerle sahneye yansıtıldığına dikkat çekiyor.

Aynı konserde Çaykovski'den Mozart'a kadar çok sayıda Batılı klasik eser de çalınmıştı.

Korhonen, yeni yıl konserini 'Kuzey ve Güney Kore arasında barış görüşmeleri için yapılan müzikal bir çağrı' olarak niteliyordu.