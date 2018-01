Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti

Telif hakkı Getty Images

İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.

İrlanda devlet televizyonu RTE O'Riordan'ın kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İrlandalı grup 1990'lı yıllarda "Linger" adlı şarkıyla meşhur olmuş ve 40 milyondan fazla albüm satmıştı.

Cranberries Türk dinleyiciler tarafından da özellikle "Zombie" adlı şarkısıyla tanınıyordu.

2017'de Avrupa, İngiltere ve ABD turnesi yapacağını açıklayan The Cranberries, Mayıs 2017'de O'Riordan'ın sağlık sorunları nedeniyle turneyi yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Grubun resmi internet sayfasında, O'Riordan'ın sırtıyla ilgili sorun yaşadığı açıklanmıştı.

O'Riordan'ın 3 çocuğu bulunuyor.

The Cranberries'in 1993'te çıkan ilk albümleri 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?' dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştı.