Rusya soruşturması: Steve Bannon 'jüri önünde ifadeye çağrıldı'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Rusya soruşturması kapsamında jüri önünde ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ifade çağrısı soruşturmayı soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yapıldı.

Mueller'ın yürüttüğü FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Suçlamalarla ilgili Kongre de ayrı bir soruşturma yürütülüyor ve Bannon Salı günü burada konu ile ilgili düzenlenen kapalı bir oturuma katıldı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Steve Bannon'a ifade celbi geçen hafta gönderildi.

Gazetenin bu haberindeki kaynağa göre, ifade çağrısı, "Bannon'ı özel savcı tarafından sorgulanmaya razı etmek" amacını taşıyor da olabilir.

Bannon, Trump'ın 2016 Kasım ayındaki seçimin ardından birlikte çalışacağı kadroları oluştururken ilk belirlediği isimler arasında yer alıyordu.

Eski başstratejist soruşturmanın kilit isimlerinden biri

Son olarak Trump'ın oğlunun katıldığı Rusya eksenli bir toplantı için "vatan hainliği" ifadesini kullanmış, bu ifadenin yer aldığı kitabın yayımlanması sonrası yönetim kurulu başkanı olduğu Breitbart internet sitesinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Steve Bannon'ın kampanya dönemini mercek altına alan soruşturma için kilit önemdeki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

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Soruşturma ne aşamada?

Geçen hafta özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ı sorgulamak isteyebileceğini ve bu nedenle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Donald Trump ise Mueller ile sorgu için buluşmasının "olasılık dışı" olduğunu söyledi.

Donald Trump, bu konudaki sorulara, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" cevabını verdi.

FBI soruşturmasının saç ayaklarından birini, 2017 Aralık ayı içerisinde ele geçirdiği iddia edilen e-postalar oluşturuyor.

Bu yazışmalarda Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğu 13 yetkilinin adı geçiyor.

Robert Mueller, soruşturma süresince yazışmalardaki verileri kullanıp Trump'ın eski danışmanı Flynn ile Rus Büyükelçi arasındaki telefon görüşmelerini sorguluyordu.

E-postalardan birinde, Trump'ın Beyaz Saray'a geçiş sürecinde görevli bazı yetkililerin, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle, Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasından sonra 29 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden haberdar olduklarını gösteriyor.

Aralık ayının başında, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Beyaz Saray yönetimi ise Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.