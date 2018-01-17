Bebekler yetişkinlere göre '4 kat fazla kir ve toz soluyor'

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Yapılan bir araştırma, bebeklerin emekleme dönemlerinde, yetişkinlere göre yerdeki toz ve bakteriyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçları her ne kadar ilk anda endişe verici gibi algılansa da uzmanlar bu durumun olumlu sonuçlarının olduğunu söylüyor.

Çünkü yapılan araştırmalar, emekleme ve yuvarlanmayla geçen bebeklik dönemi, ilerleyen yaşlarda astım ve alerji gibi sorunları engellenebiliyor.

Aşırı steril ortamların ise çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde negatif bir etki yapabileceği belirtiliyor.

Emekleyen robot bebek yapıldı

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Araştırmanın başkanlığını yürüten ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden Brandon Boor, "Bebeklerin vücutları maruz kaldıkları toz fırtınasını engellemek için yeterli değil" diyerek devam ediyor:

"Yetişkinlerde, solunum yolları ile alınan biyolojik zerreciklerin önemli bir kısmı, üst solunum yollarında tutuluyor ve eleniyor. Ancak çocuklar ağızlarından nefes alıyorlar ve bu nedenle bu zerreciklerin önemli bir kesim iç hava yollarına ulaşıyor. Bu tanecikler ciğerlerin en derin bölgelerine kadar ilerleyebiliyor.

"Yapılan birçok araştırma mikroplara ve alerji taşıyan zerreciklere maruz kalmanın, astım ve alerjik hastalıkların oluşumunda rol oynayabildiği kadar koruma mekanizmalarının oluşumunda da rol oynayabildiğini gösteriyor"

Araştırmayı yürüten Purdue Üniversitesi'nden bilim insanları bebeklerin maruz kaldığı toz ve kiri verilendirebilmek için "emekleyen robot bir bebek" icat etti.

Yapılan araştırma özellikle halıların yüzey anlamında en kötü olduğunu ortaya koydu. Yerde bulunan maddecikler arasında, kir, bakteri, deri hücresi, polen ve mantar sporları bulunuyor.