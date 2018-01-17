Telif hakkı Getty Image caption İtalyan haber ajansı AGI'ye konuşan Belfakir, "Bugüne kadar onlarca duruşmaya girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi

İtalya'da avukatlık yapan bir Müslüman kadının, bir duruşmaya başörtüsüyle girince hakim tarafından salondan çıkarılması tartışma yarattı.

Bologna kentindeki Bölge İdare Mahkemesi'nde bu sabah bir duruşmaya giren 25 yaşındaki Asmae Belfakir isimli stajyer avukat, hakimin tepkisiyle karşılaştı.

Hakim Giancarlo Mozzarelli, Belfakir'den başörtüsünü çıkarmasını ya da duruşma salonundan çıkmasını istedi.

Belfakir başörtüsünü çıkarmayı reddederek salondan ayrıldı.

'İlk defa başıma geliyor'

İtalyan haber ajansı AGI'ye konuşan Belfakir, "Bugüne kadar onlarca duruşmaya girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bu Bölge İdare Mahkemesi'nde daha önce girdiğim duruşmalarda da hatta Danıştay'da bile kimse benden başörtümü çıkarmamı istememişti" dedi.

Başörtülü de olsa yüzünün açıkta olduğunu ve kimlik tespiti ya da güvenlik kurallarını ihlal etmediğini savunan Belfakir, "Zaten hakim de yasaları ihlal ettiğimden bahsetmedi. Ben salondan çıkarken, meselenin 'kültürümüz ve geleneklerimize saygıyla ilgili olduğunu' söyledi" diye konuştu.

ANSA ajansı ise duruşma salonunun girişinde, "Duruşmaya müdahil olan ya da katılan kişiler salona silahla ya da bastonla girilemez. Başınız açık ve sessiz olmalısınız" yazılı bir notun bulunduğunu bildirdi.

'Rahibe de salondan atılır mı?'

Mahkeme salonundaki başörtüsü tartışması sosyal medyaya da yansıdı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları hakime hak verirken kimileri de avukatın dini inançlarının gereğini yerine getirme hakkı olduğunu savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, mahkeme salonunda görev yapan herhangi birinin dini ya da siyasi duruşunu belli edecek şekilde giyinmesinin doğru olmadığını savundu.

Avukata destek verenler arasında ise "Peki bir rahibe de salondan atılır mı?" diye soranlar oldu.