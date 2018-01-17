Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Rex Tillerson, ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye politikası hakkında bilgi verdi.

Tillerson, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadeleye katkılarını övdü.

Suriye'de siyasi süreçte tüm yerel unsurların temsil edilmeleri gerektiğini belirten Tillerson, bu sürecin ve süreç kapsamında varılacak anlaşmanın Suriye'nin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

'Esad'ın görevden ayrılması için sabırlı olunması gerek'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi ancak bu konuda "sabırlı" olunması gerektiğini vurguladı.

Rusya ve İran'ın desteğinin Suriye liderini güçlendirdiğini kabul eden Tillerson, bu nedenle Esad'ın derhal görevi bırakmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Telif hakkı AFP Image caption ABD Suriye'de IŞİD'e mücadele için kilit rol oynadığını söyleyerek Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğini sürdürüyor.

Tillerson, "ABD'nin Suriye politikasının kilit hedefi İran'ın etkinliğini azaltmaktır" dedi.

Ayrıca ABD'nin Suriye'de Obama yönetiminin Irak'taki "hatasını" tekrarlamayacağını söyleyen Tillerson, "Amerikan ordusu yakın gelecekte Suriye'de kalacak" diye konuştu.