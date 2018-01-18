Trump: Meksika'ya duvar konusunda fikrimi değiştirdiğim doğru değil

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan Meksika'ya duvar kurma fikrinin değiştiği konusundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fox News televizyonuna konuşan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Trump'ın Meksika'ya duvarın inşası ve parasını kimin ödeyeceği konularında fikrini değiştirmeye başladığını söylemiş, "Kampanya yürütmek, ülkeyi yönetmekten çok farklı" demişti.

ABD basınında yer alan ifadeleri Twitter'dan yalanlayan Trump ise, Meksika duvarı konusunda fikrinin değişmediği yanıtını verdi.

"Duvar, duvardır. Düşünüldüğü ilk günden bu yana da bu fikir hiç değişmemiş ya da gelişmemiştir" ifadelerini kullanan Trump, duvarı Meksika'ya ödetme konusunda da kararlı olduğunu açıkladı.

ABD'de yayınlanan New York Times (NYT) gazetesi de, Kelly'nin Çarşamba günü göç konulu bir toplantıda, Trump'ın Meksika sınırına duvar örme vaadini "bilinçsizlik" olarak nitelediğini öne sürmüştü.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Ocak 2018

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Meksika duvarı tartışmasının yeniden gündeme gelmesinin nedeni, Cuma günü kaderi belirlenecek göç reformu. Federal yönetimin kapanmasına günler kala Beyaz Saray ve ABD Kongresi üyeleri arasında göç konusunda yaşanan fikir ayrılığı sürüyor.

Demokratlar, reformun ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmen çocukları da koruyacak şekilde hazırlanmasını istiyor.

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Cumhuriyetçiler ise, ABD'ye yasa dışı yollarla getirilmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programı DACA'yı kaldırmaya çalışıyor.

DACA'nın kaldırılması sayıları 800 bine yaklaşan ve çocuk yaşta ABD'ye giren "Hayalperestler" lakaplı göçmenlerin sınır dışı edilmesi anlamına gelebilir.

Trump, seçim kampanyası sırasında büyük bir coşkuyla savunduğu Meksika sınırına duvar inşa etme ve parasını da Meksika'ya ödetme planından, Nisan ayında geri adım atmıştı.

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına "büyük, güzel bir duvar" inşa etme vaadinde bulunmuştu.

Trump duvarın parasını Meksika hükümetinden alacaklarını söylemiş ancak Meksika bunu reddetmişti.

Trump Nisan ayında ise, Kongre'ye sunduğu bütçe tasarısından Meksika sınırına örmek istediği duvar için talep ettiği ödeneği çıkarmıştı.

Demokratlar, keskin bir dille Meksika ile sınıra duvar yapılmasını öngören herhangi bir tasarıyı reddeceklerini söylüyor.

DACA nedir?

ABD'de kısaca DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele düzenlemesi, söz konusu göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlüyor ve hem eğitim alma, hem de çalışma hakkı tanıyor. DACA'ya başvuranların büyük kısmı Meksikalı ya da diğer Latin Amerika ülkelerinden.

30 yaş altındaki göçmenlerin İç Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruyu yapan kişilerin geçmişi FBI tarafından inceleniyor ve sabıkalarının temiz olması şartı aranıyor.

Programa kabul edilen göçmenler hakkında, ABD hükümeti iki yıl boyunca herhangi bir sınır dışı etme işlemi başlatmama taahhüdü veriyor.