Yeni Delhi'de tüm sınıflara kamera konulacak, aileler çocuklarını izleyebilecek

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm okullarda sınıflara kamera konulacak. Aileler, telefon uygulaması üzerinden çocuklarını bu kameralardan izleyebilecek.

Hükümet yetkilileri, bu kararın son dönemde okullarda suç oranının artması üzerine alındığını açıkladı.

Eylül'de Gurgaon'da bir okul görevlisinin 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesi ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.

Yine Eylül'de 7 yaşındaki bir erkek çocuğu, bir özel okulda öldürülmüştü.

Delhi'deki yerel hükümetin Başbakanı Arvind Kejriwal, güvenlik kameralarının okulları şeffaf ve güvenli hale getireceğini söyledi.

Plan çerçevesinde üç ay içinde bin kadar okulun tüm sınıflarına kameralar konulacak. Hindustan Times gazetesine göre aileler bu görüntüleri izleyebilecek.

Veliler, anında şikayet edebilecek

Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen telefon uygulamasında aileler şüpheli bir durumda anında bildirimde bulunabilecek.

Birçok aile, kararı olumlu karşıladı.

Uma Thakur adlı bir anne, artık beş yaşındaki kızı için daha az kaygılanacağını belirterek, "Bu iyi bir şey. Çocuklarımızın gün boyunca okulda ne yaptığını bilme hakkımız var. Okullarda cinayetler, tecavüzler oluyor ve tüm anne-babalar kaygılı" dedi.

Altı yaşında bir oğlu olan Shalu Verma adlı bir baba ise, kameralar sayesinde öğretmenlerin gün içinde çocuklara ne kadar ilgi gösterdiğini ve çocukların dersleri dinleyip dinlemediğini görme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Verma aynı zamanda okulda ne kadar temizlik yapıldığını ve çocuklara öğle yemeğinin zamanında verilip verilmediğini de izleyeceklerini belirtti.