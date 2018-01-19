Lavrov: Rus güçleri Afrin'den çekilmedi

Telif hakkı AFP Image caption Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin askeri operasyona hazırlandığı Suriye'nin batısındaki Afrin bölgesindeki güçlerini geri çektiklerine yönelik haberleri yalanladı.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu haberlerin gerçekle alakası olmadığını söyledi.

Lavrov, "Bu açıklamaların aksi daha sonra ispatlanmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) gün içinde, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlandırılan Rus askeri polisinin gruplar halinde Afrin'den ayrıldığını, bu güçlerden bazılarının Şam yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığını bildirmişti.

Ajans haberini, Afrin içindeki "güvenilir kaynaklara" dayandırmıştı.

'ABD, alternatif kurumlar oluşturmaya çalışıyor'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin bir bölümünde "alternatif kurumlar oluşturmaya çalıştığını" da söyledi.

Lavrov, "Bu bir gerçek ve Amerikalıların, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma yükümlülükleriyle çelişiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşıtı koalisyonun Suriye'de 30 bin kişilik "sınır gücü kuracağını" açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demiş; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye sınırında bir "güvenlik gücü yaratmadıklarını" söylemişti.

"Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Çarşamba günü Lavrov ile telefonda görüşmüştü.

Telif hakkı DHA Image caption Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rus yetkililerle görüşürken

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Perşembe günü Moskova'da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişlerdi.

Görüşmelerde, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​