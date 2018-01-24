Doğru Guta'nın: 'Suriye'deki ızdırabın merkez üssü'
Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

'Suriye'deki ızdırabın merkez üssü' Doğu Guta'nın içinde

  • 24 Ocak 2018

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında, silahlı muhalif grupların kontrolü altındaki Doğu Guta, beş yıldır ordunun kuşatması altında.

Ordunun artan hava saldırılarında, son iki haftada 50'si çocuk 200 kişi hayatını kaybetti.

BBC Arapça, kuşatma altındaki bölgeden görüntülere ulaştı.

Video: Ben Allen, Nawal Al Maghafi, Nader Ibrahim

İlgili Konular