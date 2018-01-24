'Suriye'deki ızdırabın merkez üssü' Doğu Guta'nın içinde

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında, silahlı muhalif grupların kontrolü altındaki Doğu Guta, beş yıldır ordunun kuşatması altında.
Ordunun artan hava saldırılarında, son iki haftada 50'si çocuk 200 kişi hayatını kaybetti.
BBC Arapça, kuşatma altındaki bölgeden görüntülere ulaştı.
Video: Ben Allen, Nawal Al Maghafi, Nader Ibrahim
- Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'dan hastaların tahliyesi başladı
- BM: Doğu Guta'daki açlık son bulmalı
- 5 soruda Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri
- Suriye ordusu Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonlarını durdurdu
- Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı