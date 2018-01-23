Bağdat'ın 'yenildi' dediği IŞİD, saldırılara devam ediyor

Irak hükümeti, Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zaferini ilan etmiş, Bağdat'ta kutlamalar yapılmıştı. Ancak örgüt Suriye'deki üslerinden sınırdaki stratejik öneme sahip El Kaim üssüne saldırılar düzenliyor.

Çatışmaların yaşandığı El Kaim'e giden BBC ekibine bilgi veren ABD'li askeri yetkililer, IŞİD'in neredeyse her gün sınırdaki kontrol noktalarına saldırılar düzenlediğini ve Irak ordusunun ciddi kayıplar verdiğini aktardı.

IŞİD'in Suriye'nin Irak sınırına yakın bölgelerinde bulunan üslerinden saldırılar düzenlediğini ifade eden ABD'li yetkililer, Ocak ayındaki çatışmalarda Irak ordusuna ait tankların da IŞİD tarafından yok edildiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Direktörü Lise Grande, Foreign Policy dergisine yaptığı açıklamalarda özellikle IŞİD'in elinden alınan son bölgelere hızla istikrar getirilmesi gerektiğini vurgulamış ve "Eğer istikrarı hızla tesis edemezsek radikal örgütler yeniden güç kazanacak. IŞİD'e karşı elde ettiğimiz askeri kazanımları kaybetmeyi göze alamayız" demişti.