Hollanda'dan ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısı artıyor

Telif hakkı AFP Image caption Hollanda'ya giden bazı Suriyeliler

Hollanda'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların giderek artan boyutta, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istediği açıklandı.

Geri dönme kararı alanlar arasında sığınma başvurusu henüz sonuçlanmamış olanların yanı sıra, Hollanda'da oturma izni bulunan Suriyeliler de yer alıyor.

Uluslararası kuruluşlara göre, bazı Suriyeliler ülkelerine geri dönebilmek için insan kaçakçılarına yüklü miktarda para ödüyor.

Hollanda'da yayımlanan Volkskrant gazetesinin bu konudaki araştırması Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından da teyit edildi.

Göçmenlere gönüllü dönüşte rehberlik hizmeti veren IOM, her geçen gün geri dönmek isteyenlerin sayısının önemli ölçüde arttığını bildirdi. Örgüt, son 6 ayda gönüllü geri dönüş konusunda her hafta onlarca başvuru aldığını açıkladı.

'Hollanda'da gelecek göremiyorlar

IOM Müdürü Pieter Maas'a göre, geri dönüşlerin en önemli nedenlerinden biri sığınmacıların Hollanda'da tutunamaması. Birçok Suriyeli, Hollanda'da gelecek göremiyor.

Sığınma prosedürünün uzun olmasının yanısıra bir başka neden de, Suriye'den kaçtıktan sonra ilk sığınma başvurusu yaptıkları ülkeye geri gönderilmek istememeleri. Bu nedenle ülkelerine dönmek onlara daha cazip geliyor.

Maas, Suriye'deki savaşın şiddetinin azaldığını özellikle merkezi hükümetin kontrolündeki ölgenin uzun süredir sakin olduğuna işaret ediyor. Bunun da gönüllü dönüş için önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

Ancak IOM'a göre bölgedeki durum hala dengesiz. Bu nedenle örgüt Suriyelilerin geri dönüş isteğine cevap vermiyor. Ancak, IOM bölgede olup da yeniden Suriye'ye yerleşmek isteyenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Pieter Maas, geçen yıl bir grup Suriyeli sığınmacının Ermenistan, Lübnan ve Türkiye'ye döndüğünü belirtiyor.

'Tersine yasadışı göç' artıyor

Volkskrant gazetesine bilgi veren uluslararası kuruluşlara göre, "tersine yasa dışı göç" yükselişte. Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmek için insan kaçakçılarına önemli miktarlarda para ödüyor. Hollanda'daki mülteciler, Türkiye ya da Lübnan üzerinden yasa dışı yollarla ülkelerine geri dönmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Luke Korlaar, aile birleşimi ile ilgili prosedürün uzun sürmesinin de geri dönüşte etkili olduğunun altını çiziyor. Hollanda'da normalde 6 ay olan yasal süeeç, yoğun talep nedeniyle 1 yıla kadar uzadı.

Hollanda'da 60 binden fazla Suriyeli bulunuyor. Bunlarda 11 binine sığınma hakkı verildi. Bunların çoğunluğu aile birleşimi ile gelenler.

'Savaş uzadıkça geri dönme şansı azalır'

Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden göç uzmanı Prof. Dr. Han Entzinger, mültecilerin bir ülkeye girdiklerinde sürekli olarak orada kalacaklarını düşündüğünü belirterek, "Ama bu doğru değil" diyor. Entzinger, Yugoslavya iç savaşı sırasında Avrupa'ya kaçan sığınmacıların büyük bölümünün, ülkelerinin güvenli hale gelmesinden sonra geri döndüğüne dikkat çekiyor.

Savaş uzadıkça, mültecilerin dönüş şansının azaldığına işaret eden Entzinger, zamanla iş ve çevre edinip topluma uyum sağlayanların dönmek istemediğini vurguluyor Ancak Entzinger'e göre, Suriyeliler için savaş ve Avrupa'da kaldıkları süre kısa. O nedenle "Avrupa toplumuna kök salmadan" geri dönmek istiyorlar.

Uzmanlara göre sadece mülteciler değil, uzun süreden beri Hollanda'da yaşayan ve vatandaşlığı bulunan Suriyeliler arasında da ülkelerine dönme arzusu yüksek.

Özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlılarının Hollanda'da kalmak yerine ülkelerine dönmek istedikleri vurgulanıyor.