ABD'de tacizci jimnastik takımı doktoru Nassar'a 175 yıl hapis

Telif hakkı Getty Images

150'den fazla kadın sporcuyu taciz etmekle suçlanan ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'a 175 yıl hapis cezası verildi.

Yargıç Rosemarie Aqualina kararı açıklarken "Hayatınızın geri kalanını ışık görmeden geçireceksiniz" dedi ve ekledi:

"Bir daha hapishane dışına adım atmayı hak etmiyorsunuz."

175 yıllık ceza, Nassar'ın en az 40 yıl hapis yatması anlamına geliyor.

54 yaşındaki Nassar, suçlamaları kabul etmişti.

Kararın açıklanmasının ardından taciz ettiği kadınlara dönen Nassar "Söylediklerinizi ömrüm boyunca unutamayacağım" dedi.

Tıbbi bir amaç gütmeden kadın ve kız sporculara çıplak muayene yapmakla suçlanan Larry Nassar daha önce de çocuk pornosu suçlamalarını kabul etmişti.

On yıllar süren tacizler, Nassar'ın bir arkadaşının kızı olan Kyle Stephens'ın yaşadıklarını polise bildirmesinin ardından fark edilmiş, başlatılan soruşturmada 150'den fazla kadın şikayetçi olmuştu.

ABD Jimnastik Federasyonu Başkanı Steve Penny geçen yıl, Nassar'ın dosyasını da içeren bir dizi skandal sonrası istifa etmişti.

Penny, taciz suçlamalarına karşı yeterince hızlı harekete geçmemekle suçlanıyordu.