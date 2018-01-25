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Financial Times (FT) gazetesi, 2016'da varılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar euroluk mali yardımın 3 milyar euroluk kısmının nasıl ödeneceği konusunda Avrupa Birliği (AB) içerisinde tartışma yaşandığını yazdı.

İlk 3 milyar euroluk dilimin ise üçte ikisi AB üyesi devletler tarafından karşılanmıştı.

FT'ye göre Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler, ikinci 3 milyar euroluk ödemenin tamamını birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun finanse etmesini önerdi.

'Mali ve siyasi miyopluk'

FT'deki haberde, Komisyon'un ise bu öneriye, 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamasının diğer alanlarda harcaması öngörülen para miktarını ve üye devletlerin Türkiye'nin bu yardımı nasıl kullandığını denetleme gücünü azaltacağını belirterek karşı çıktığı belirtildi.

Gazeteye konuşan bir AB diplomatı, önerinin "mali ve siyasi miyopluğun" bir örneği olduğunu belirterek, "Bu, çılgınca bir fikir" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz 2017'de BBC'ye yaptığı açıklamada "Bunlar bize 3+3 milyar Euro ödeyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize 800 milyon Euro dışında ödenen bir şey yok" demişti

Anlaşmanın AB ve Türkiye kurumları açısından iyi işlediğine dikkat çeken düşünce kuruluşu Carneige Europe'dan eski AB Ankara Büyükelçisi Marc Pierini ise "Fakat Ankara'dan gelen politik açıklamalarda bunun tam tersini duyuyoruz. Bunun nedeni ise paranın Türkiye'ye doğrudan nakit olarak verilmemesi" diye konuştu.

Mart 2016'da anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye'den botlarla Yunanistan'a geçen göçmen sayısı büyük oranda azalmıştı.

FT'ye konuşan bazı AB diplomatlarına göre anlaşma, Türkiye'nin AB ile kötüleşen ilişkisine rağmen yapıcı işbirliğinin geliştiği ender alanlardan biri oldu.

AB Bakanı Ömer Çelik ise geçen hafta yaptığı açıklamada 3 milyar euroluk ilk ödemenin yalnızca 1,7 milyarının yapıldığını belirtmiş ve "Suriyelilerin ihtiyaçlarını dikkate alınca bu ödemenin çok daha hızlı yapılması gerekir" demişti.