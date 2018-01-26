'Somurtkan Kedi' 710 bin dolar tazminat kazandı

Aksi görünüşü sayesinde sosyal medyada viral olan 'Somurtkan Kedi'nin sahipleri, ABD'de bir kahve şirketine açtıkları telif hakkı davasından 710 bin dolar kazandı.

California federal mahkemesi, Grenade içecek şirketini, yapılan reklam anlaşmasının sınırlarını aşmaktan suçlu buldu.

Kedinin sahipleri, şirketi kedinin görüntülerini anlaşma dışı kullanmakla suçlayarak dava açmıştı.

Şirketin, kedinin görüntülerini sadece Grumppuccino (Somurtkan Cappuccino) ürününde kullanma izni vardı, ama başka "somurtkan" temalı başka ürünleri de satışa sundular.

Grenade Beverage şirketi, buzlu kahvelerinde Somurtkan Kedi'nin fotoğrafını kullanabilmek için kedinin sahipleriyle 2013 yılında 150 bin dolarlık anlaşma yapmıştı.

Gerçek adı Tardar Sauce olan kedi, 2012 yılında fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla ünlenmişti.