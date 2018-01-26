Lego 60 yaşında: Dünyanın en başarılı oyuncağının hikâyesi

2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan evleri onarmak için başlayan inşaat hareketi, bugün çocukların en çok oynadığı oyuncaklardan birine ilham verdi.

Danimarkalı sanatkar Gotfred Kirk Christiansen'in yarattığı plastik minik tuğlalar, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

28 Ocak'ta 60 yaşına girecek olan Lego, bugün dünyanın en güçlü markalarından biri.

Danışmanlık firması Brand Finance'e göre, Lego 2015'te Ferrari'nin önüne geçerek "dünyanın en güçlü markası" oldu.

Lego'nun yaratıcısının torunu ve şu anki sahibi Kjeld Kirk Kristiansen, 60 yıllık başarı hikâyesini BBC'ye anlattı.

Kristiansen "Hepimiz yaşlanıyoruz, ama büyümek zorunda değiliz" diyor.