Paris'te Seine Nehri 'taşmak üzere'

Telif hakkı Reuters Image caption Ünlü Zouave anıtı, su seviyesini ölçmek için referansı noktası olarak kullanılıyor.

Fransa'nın başkentindeki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 4 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Haftasonu nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Taşma ihtimaline karşı Paris'te yüksek alarm seviyesine geçildi.

Bazı bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kentte birçok yol da su altında kaldı.

Özellikle turistlerin çok ilgi gösterdiği bot turları da yapılmıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi'nin de İslam Eserleri koleksiyonunun bulunduğu alt katı, sel ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Kentteki Zouave oalrak bilinen Kırımlı asker anıtı, uzun yıllardır su seviyesini ölçmek için bir referans noktası olarak kullanılıyor.

Cuma günü su seviyesi, asker anıtının kalçasına kadar çıktı.

Kentin yaşadığı en büyük sel felaketlerinden biri olan 1910 selinde su seviyesi asker anıtının boynuna kadar çıkmış ve Paris iki ay su altında kalmıştı.

Telif hakkı EPA Image caption Notre-Dame Katedrali önünde yükselen nehir

Raylı ulaşım da etkilendi

Yoğun olarak kullanılan RER C tren servisi gelecek haftaya kadar durduruldu.

Paris'in dış mahallelerinden Villeneuve-Saint-Georges'da mahalle sakinleri yollarda botlarla ilerlemek zorunda kaldı.

Kent ve çevresinde su baskını riski nedeniyle 650 kişi evlerinden tahliye edildi.

Sıçan istilası

Sel Paris sokaklarına sadece su değil, sıçan ve fare de getirdi.

France 24 televizyonu, kanalizasyonlarda yaşayan sıçan ve farelerin hayatta kalabilmek için sel suyu ile dolan kanalizasyonlardan sokaklara kaçtığını duyurdu.

Telif hakkı Reuters Image caption Nehir kordonu tamamen su altında kaldı

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre geride bıraktığımız Aralık-Ocak ayları ülke tarihindeki üçüncü en yağışlı dönemdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sel ve yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların, kentin iklim değişikliğine ne kadar ayak uydurabildiğini tartışmaya açtığnı söyledi.

Hidalgo su seviyesinin gelecek hafta da yüksek kalacağını, ardından toğrağın su çekmeye başlamasıyla yavaş da olsa ineceğini belirtti.