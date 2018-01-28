IKEA'nın kurucusu Kamprad öldü

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İsveçli mobilya markası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kamprad ticari yaşamını henüz beş yaşındayken kibrit satarak başladı. Daha sonra balık, kalem, Noel süsleri gibi ürünler satmaya başladı.

17 yaşında IKEA'yı kurdu. Şirketin ürettiği evde birleştirilen mobilyalar, yıllar içinde IKEA'yı uluslararası bir markaya dönüştürdü.

BBC Ekonomi Muhabiri Joe Lynam, IKEA'nın dünyada mobilya üretim ve tasarım anlayışını radikal bir şekilde değiştirdiğini belirtiyor.

IKEA ürünleri özellikle sade tasarımları ve pahalı olmamalarıyla tanınıyor.

Merkezi Amhult kentinde yer alan IKEA'nın üç yüzden fazla mağazası bulunuyor.

Şirket yılda yaklaşık 40 milyon dolar kar elde ediyor.

Kamprad'ın 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç'teki Nazi partisiyle bağları tartışma yaratmıştı.

Kamprad, gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı 'gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık' ve 'hayatının en büyük yanlışı' olarak tanımlamıştı.

2011 yılında İsviçre'de yayımlanan bir kitapta, Kamprad'ın Nazi partisiyle olan bağının yalnızca sempatizanlıkla sınırlı olmadığın, iş adamının Nazi örgütüne üye kazandırmak gibi aktif görevler üstlendiği öne sürülmüştü.